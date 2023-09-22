Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü üyeleri gözaltına alındı

Edirne'de FETÖ, PKK ve DEAŞ mensubu 23 zanlı yakalandı. Zanlılardan 19'u FETÖ üyesi, 2'si PKK üyesi ve 2'si DEAŞ üyesi olarak aranıyordu.