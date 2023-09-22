Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü üyeleri gözaltına alındı
Edirne'de FETÖ, PKK ve DEAŞ mensubu 23 zanlı yakalandı. Zanlılardan 19'u FETÖ üyesi, 2'si PKK üyesi ve 2'si DEAŞ üyesi olarak aranıyordu.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri FETÖ, PKK ve DEAŞ mensubu 23 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bir hafta içerisinde Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 23 terör örgütü mensubu yakalandı.
Zanlılardan 19'unun FETÖ, ikisinin PKK, ikisinin de DEAŞ üyeliği suçundan arandığı belirlendi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Politika