Edirne'de güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 5 FETÖ zanlısı yakalandı. Şüpheliler hakkında arama kararı bulunuyor.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ zanlısı yakalandı.

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan A.A, M.A, B.A, R.K ve Y.K'yi gözaltına aldı.

FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında arama kaldı olduğu öğrenildi.