Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 41 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Edirne'de son 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 41 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 3 DEAŞ, 5 PKK/KCK ve 34 FETÖ/PDY üyesi olmak üzere toplamda 41 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca jandarma ekipleri, son 1 haftada haklarında yakalama kararı bulunan 46 kişiyi de gözaltına aldı.