Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 41 terör örgütü şüphelisi yakalandı
Edirne'de son 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 41 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 3 DEAŞ, 5 PKK/KCK ve 34 FETÖ/PDY üyesi olmak üzere toplamda 41 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca jandarma ekipleri, son 1 haftada haklarında yakalama kararı bulunan 46 kişiyi de gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerince; son 1 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 3'ü DEAŞ, 5'i PKK/KCK, 34'ü de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 41 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri ayrıca emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında; son 1 haftada haklarında yakalama kararı olan 46 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika