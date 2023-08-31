Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 33 terör örgütü zanlısı gözaltına alındı

Edirne'de yapılan operasyonda, PKK ve FETÖ mensubu 33 terör örgütü zanlısı yakalandı. Zanlılardan 30'u FETÖ üyesi, 3'ü ise PKK üyesi olarak aranıyordu.