Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 33 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Edirne'de son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 33 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut birliklerinin çalışmaları sonucunda; 3'ü PKK/KCK terör örgütü, 30'u FETÖ/PDY üyesi olmak üzere toplam 33 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca jandarma ekipleri, son 1 haftada haklarında yakalama kararı olan 32 kişiyi de gözaltına aldı.