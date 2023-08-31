Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 33 terör örgütü şüphelisi yakalandı
Edirne'de son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 33 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut birliklerinin çalışmaları sonucunda; 3'ü PKK/KCK terör örgütü, 30'u FETÖ/PDY üyesi olmak üzere toplam 33 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca jandarma ekipleri, son 1 haftada haklarında yakalama kararı olan 32 kişiyi de gözaltına aldı.
EDİRNE'de son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 33 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin çalışmaları kapsamında; son bir haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 3'ü PKK/KCK terör örgütü, 30'u FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 33 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri ayrıca emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında; son 1 haftada haklarında yakalama kararı olan 32 kişiyi gözaltına aldı.