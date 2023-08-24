Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 33 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Edirne'de son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 33 terör örgütü şüphelisi, yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin çalışmaları sonucunda; 4'ü PKK/KCK terör örgütü, 29'u FETÖ/PDY üyesi olmak üzere toplamda 33 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca jandarma ekipleri, son 1 haftada haklarında yakalama kararı olan 14 kişiyi de gözaltına aldı.