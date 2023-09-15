Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör örgütü şüphelisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerince; son 1 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 1'i DEAŞ, 2'si PKK/KCK, 20'si de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 23 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri ayrıca emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında; son 1 haftada haklarında yakalama kararı olan 59 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika