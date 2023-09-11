Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ mensubu yakalandı

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ mensubu yakalandı. Şüphelilerden 4'ü hakkında yakalama kararı bulunurken, 13'ünün de FETÖ üyeliği suçundan kaydı olduğu belirlendi.