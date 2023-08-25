Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra Edirne Adliyesine sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandılar.