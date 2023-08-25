Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra Edirne Adliyesine sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandılar.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ zanlıları Z.Ç, A.Ç, M.M, E.K. ve H.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Politika