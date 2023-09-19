Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi cezaevine gönderildi
Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 5 FETÖ şüphelisi, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi cezaevine gönderildi.
Güvenlik güçlerince 1'inci derece askeri yasak bölgede 5 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ zanlıları A.A, M.A, B.A, R.K. ve Y.K'nin jandarmadaki işlemler tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Politika