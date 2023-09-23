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Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi cezaevine gönderildi

Politika Haberleri

Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalanan 4 FETÖ şüphelisi, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi cezaevine gönderildi.

Güvenlik güçlerince 1'inci derece askeri yasak bölgede 4 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ zanlıları H.Y, E.Ö, A.A. ve A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Politika

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