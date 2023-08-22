Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra Edirne Adliyesine getirildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandılar.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede 5 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ zanlıları İ.C. ve S.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Politika