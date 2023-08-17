Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı. Güvenlik güçleri tarafından Meriç ilçesi yakınlarında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra Edirne Adliyesine getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandılar.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede 3 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.D. ve H.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.