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Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi cezaevine gönderildi

Politika Haberleri

Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalanan 2 FETÖ şüphelisi, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi cezaevine gönderildi.

Güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede 3 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ zanlıları A.A. ve M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Politika

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