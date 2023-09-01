Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi cezaevine gönderildi
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalanan 2 FETÖ şüphelisi, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi cezaevine gönderildi.
Güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede 3 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ zanlıları A.A. ve M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Politika