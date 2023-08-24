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Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi cezaevine gönderildi

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Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalanan 2 FETÖ şüphelisi, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.

Güvenlik güçlerince, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede dün düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri E.C. ve E.M.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Politika

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