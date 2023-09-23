Edirne'de Yakalanan 4 FETÖ/PDY Şüphelisi Tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı. Güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede 4 gün önce düzenlenen operasyonda yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri H.Y., E.Ö., A.A. ve A.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.