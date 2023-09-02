Edirne'de Yakalanan 2 FETÖ/PDY Şüphelisi Tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.
Güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarında 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri A.A. ve M.Ö.'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen A.A. ve M.Ö., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Politika