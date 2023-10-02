Edirne'de Terörle Mücadele Operasyonu: 76 Kişi Yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan terörle mücadele çalışmaları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Edirne'de jandarma ekiplerince son bir haftalık süre içerisinde yapılan terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele ile emniyet ve asayişin sağlanmasına, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik icra faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son bir haftada yapılan çalışmalar çerçevesinde UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 76 şahıs kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - EDİRNE