Edirne'de siyasi partiler seçim çalışmalarına devam ediyor

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve diğer siyasi partiler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçim çalışmalarını sürdürüyor. Seçim standları ziyaret ediliyor, esnaf ziyaretleri yapılıyor ve cumhuriyet yürüyüşleri düzenleniyor.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Saraçlar Caddesi'ndeki seçim standını ziyaret etti.

Aksal, Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu için çalışma yapan partililerle bir araya geldi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Aksal, standı ziyaret eden vatandaşlarla sohbet etti.

Öte yandan Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve beraberindekilerle Türkiye Polis Emeklileri Derneği Edirne Şubesi'ni de ziyaret etti.

Aksal, Keşan ilçesinde de seçim çalışması gerçekleştirdi.

CHP'nin seçim konvoyu

CHP Edirne İl Başkanlığı tarafından seçim konvoyu düzenlendi.

Barutluk Mahallesi'nde bir araya gelen partililer araçlarıyla şehir turu gerçekleştirdi.

Vatandaşları oy kullanmaya davet eden partililer, Kemal Kılıçdaroğlu için destek istedi.

Keşan'da cumhuriyet yürüyüşü

CHP Keşan İlçe Başkanlığı tarafından ilçede cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi.

Alpaslan Türkeş Meydanı'nda bir aya gelen partililer taşıdıkları Türk bayraklarıyla Hükümet Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşe CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ve partililer katıldı.

MHP'den esnaf ziyareti

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve beraberindekiler, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Tercan, ziyarette yaptığı konuşmada MHP ve Cumhur İttifakı'nın tüm varlığıyla sahada olduğunu ifade etti.

Cumhur İttifakı'na destek isteyen Tercan, "14 Mayıs'ın sonuçları, Cumhur İttifakı bileşenlerini rehavete sürüklemek şöyle dursun, ikinci turda sandıkları patlatmak için sahada çalışmaya devam etme hususundaki kararlılığı daha çok kamçılamıştır." ifadelerini kullandı.