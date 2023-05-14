Edirne'de sayılan oylar çuvallar ile adliyeye getiriliyor Sayımı tamamlanan oylar çuvallar ile Edirne adliyesine getirilerek seçim kurulu görevlilerine teslim ediliyor.

Edirne'de sayılan oylar çuvallar ile adliyeye getiriliyor

EDİRNE - Sayımı tamamlanan oylar çuvallar ile Edirne adliyesine getirilerek seçim kurulu görevlilerine teslim ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle tamamlanmasının ardından seçim müşahitleri tarafından sayımı tamamlanan oy pusulaları Edirne Adliyesine getiriliyor.

Merkez ve ilçelerle birlikte toplam 1039 sandıkta 319 bin 723 seçmenin olduğu Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için oy verme işlemi gerçekleştirildi. Oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından okullarda oyların müşahitler gözetiminde sayımı yapıldı.

Sayılan oylar çuvallara konulmasının ardından sandık başkanları oy pusularını Edirne Adliyesi'ndeki seçim görevlilerine teslim etmeye devam ediyorlar.