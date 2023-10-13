Edirne'de polisten kaçarken kaza yapan panelvanda bulunan 10 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de bir panelvan minibüsün ters yöne girmesi sonucu polis ekipleri tarafından durdurulmaya çalışıldı. Araç sürücüsü kaçmaya çalışırken kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı. Panelvandan inen sürücü ve düzensiz göçmenler araziye doğru kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan 10 düzensiz göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Edirne'de polisten kaçarken kaza yapan panelvanda bulunan 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Otoyol Edirne gişeleri yakınlarında 34 EH 6550 plakalı panelvan minibüsün ters yöne girdiği tespit edildi.
Polis ekipleri aracı durdurmaya çalıştı.
Kaçmaya çalışan araç sürücüsü kontrolü kaybedince bariyerlerin üzerine çıktı.
Sol lastikleri asılı kalan panelvan durdu.
Bunun üzerine araçtan inen sürücü ve düzensiz göçmenler araziye doğru kaçtı.
Ekiplerin yakaladığı 10 düzensiz göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaçan araç sürücüsünün yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.