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Edirne'de polisten kaçarken kaza yapan panelvanda bulunan 10 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de bir panelvan minibüsün ters yöne girmesi sonucu polis ekipleri tarafından durdurulmaya çalışıldı. Araç sürücüsü kaçmaya çalışırken kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı. Panelvandan inen sürücü ve düzensiz göçmenler araziye doğru kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan 10 düzensiz göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.