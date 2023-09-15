Edirne'de polis ile göçmen kaçakçıları arasında kovalamaca yaşandı

Edirne'de polis ile göçmen kaçakçıları arasında dakikalarca süren kovalamaca, kaçakçıların yol çalışmasının yapıldığı kapalı sokakta sıkışmasıyla son buldu. Kaçakçılar ve düzensiz göçmenler yakalandı.

Edirne'de polis ile göçmen kaçakçıları arasında dakikalarca süren kovalamaca, kaçakçıların yol çalışmasının yapıldığı kapalı sokakta sıkışmasıyla son buldu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Dakikalarca süren kovalamaca, kaçakçıların yol çalışmasının yapıldığı kapalı sokağa girmesiyle son buldu. Yoldaki kazı ve topraklar nedeniyle ileriye gidemeyen kaçakçıların kullandığı araç, polis araçlarının yolu kapaması nedeniyle geri dönüşte yapamadı.

Araçtaki kaçakçılar ve 6 düzensiz göçmen yakalanarak Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaçakçıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, işlemleri tamamlanan göçmenlerin de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi. - EDİRNE