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Edirne'de Polis Ekipleri Tarafından Çok Sayıda Gümrük Kaçağı Ürün Ele Geçirildi

28 Kasım 2023 16:23 Son Güncelleme: 16:24 Abone Ol

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, gümrük kaçağı olarak değerlendirilen 50 akıllı telefon, 13 akıllı saat, 8 oyun cihazı, 2 oyun konsolu, 16 şişe içki, 630 kutu ilaç ve 118 kilo çay ele geçirildi.