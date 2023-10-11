Edirne'de polis ekipleri tarafından 23 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de motosikletli polis ekipleri, şüphelendikleri bir minibüsü durdurmak istedi. Minibüs dur ihtarına uymayarak durduruldu ve sürücü kaçtı. Minibüste bulunan 23 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Edirne'de polis ekiplerince 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Motosikletli polis ekipleri, şüphelendikleri bir minibüsü durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan 22 ACE 489 plakalı minibüs, Çavuşbey Mahallesi'nde durduruldu, sürücü araçtan inerek kaçtı.
Araçtaki Suriye uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.