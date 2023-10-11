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Edirne'de polis ekipleri tarafından 23 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de motosikletli polis ekipleri, şüphelendikleri bir minibüsü durdurmak istedi. Minibüs dur ihtarına uymayarak durduruldu ve sürücü kaçtı. Minibüste bulunan 23 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.