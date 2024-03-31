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Edirne'de oy torbaları İl Seçim Kuruluna getiriliyor

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Edirne'de okullarda yapılan oy sayım işlemlerinin ardından oy torbaları İl Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti. Edirne'de sabah saat 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemleri 17.00 itibariyle sona erdi. Oy sayım işlemlerinin ardından oy torbaları İl Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı.

Oy verme işleminin bittiği okullarda zarfların tasnifi ve oyların sayımı devam ediyor. İşlemleri tamamlanan seçim sonuçları, görevli kurul üyeleri tarafından ilçe seçim kuruluna getirilmeye başlandı. - EDİRNE

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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