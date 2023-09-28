Edirne'de Otobüste Gümrük Kaçağı Ele Geçirildi

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otobüste gümrüğe beyan edilmemiş 48 bin avro ile çok miktarda gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin yaklaşık piyasa değeri 40 bin lira olarak belirlendi.

Edirne'de, jandarma ekiplerince otoban gişelerinde durdurulan bir otobüste gümrüğe beyan edilmemiş 48 bin avro ile çok miktarda gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoban gişelerinde İstanbul istikametine giden bir otobüsü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada gümrük idaresine beyan edilmemiş 48 bin avro ile gümrük kaçağı 23 şişe içki, 60 paket tütün, 60 paket sigara ve 11 kilogram çay ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin 40 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemeleri sürüyor.