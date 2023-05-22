Edirne'de milletvekilleri mazbatalarını aldı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Edirne'den seçilen AK Parti, İyi Parti ve CHP milletvekilleri için mazbata töreni düzenlendi. Milletvekilleri törenin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Edirne'den milletvekili seçilen adaylar, mazbatalarını düzenlenen törenle aldı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Edirne'den seçilen Ak Parti, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri için mazbata töreni düzenlendi. AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Milletvekili Mehmet Akalın, CHP milletvekilleri Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan; düzenlenen törende İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Sonnur Yılmaz Bal ve kurul üyelerinden mazbatalarını aldı.

Milletvekilleri törenin sona ermesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti 28. dönem Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 14 Mayıs seçimlerinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi. 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri olduğunu hatırlatan Aksal, rehavete kapılmadan tüm teşkilat üyeleri ile birlikte çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

Bu görevi kendisine layık gören Edirnelilere teşekkür eden İYİ Parti 28. dönem Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, seçim sürecinin devam ettiğini, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin şimdiden hayırlı olmasını diledi.

14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde sandıktan çıkarak Edirne halkının teveccühüyle milletvekili olduklarını belirten CHP 28. dönem Edirne birinci sıra Milletvekili Ediz Ün, tüm Edirne halkına şükranlarını sunduklarını ifade etti.

CHP 28. dönem Edirne ikinci sıra Milletvekili Baran Yazgan, halkının teveccühüyle milletvekili seçildiklerini belirterek, çalışmalara devam edeceklerini aktardı. - EDİRNE

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