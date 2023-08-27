Edirne'de Kur'an-ı Kerim'e Yönelik Saldırılara Tepki

Edirne'de, Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırı eylemlerine tepki gösterildi. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi öncülüğünde Selimiye Meydanı'nda program düzenlendi. Kur'an tilavetiyle başlayan programda, Kur'an'a ve İslam'a yönelik saldırıların insanlığın bütün ortak değerlerini ve toplumsal barışı hedef aldığı vurgulandı.

Edirne'de, Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırı eylemlerine tepki gösterildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi öncülüğünde Selimiye Meydanı'nda program düzenlendi.

Kentteki sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen program Kur'an tilavetiyle başladı.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, programda yaptığı konuşmada, Kur'an'a ve İslam'a yönelik saldırıların sadece Müslümanları değil, insanlığın bütün ortak değerlerini ve toplumsal barışı hedef aldığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirten İriş, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda Avrupa'nın muhtelif şehirlerinde, kutsal kitabımızın yakılmaya cüret edildiğine şahit oluyoruz. Hiçbir akıllı insan, böylesine çirkin bir davranışı makul görmez. Aklı başında hiçbir yönetim böylesine müessif bir olaya müsamaha göstermez.

İnsan onurunu zedelemek, kutsal değerlere saldırmak, hak ve hukuk tanımamak, özgürlük kılıfı altında normalleştirilemez. Özgürlük, hiç kimseye bir başkasının hakkını ihlal etme yetkisi vermez. Bilakis özgürlük, herkesin inanç ve düşüncesine saygı göstermeyi, bütün farklılıklara rağmen başkalarının hak ve hukukunu gözetmeyi gerektirir. Bundan dolayı, inancımıza ve mukaddes değerlerimize yapılan bu tür menfur saldırıların karşısında yer almak, sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın ortak vazifesidir."

İriş, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılara verilecek en güzel cevabın İslam'ı doğru şekilde öğrenmek ve temsil etmek olduğunu ifade etti.