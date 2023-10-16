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Edirne'de kamyon kasasında 17 düzensiz göçmen yakalandı, şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde durdurulan bir kamyonun kasasında 13'ü Irak ve 4'ü Suriye uyruklu toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.