Edirne'de kamyon kasasında 17 düzensiz göçmen yakalandı, şüpheli tutuklandı
Politika Haberleri
Edirne'nin Keşan ilçesinde durdurulan bir kamyonun kasasında 13'ü Irak ve 4'ü Suriye uyruklu toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.
Edirne'de kamyon kasasında 17 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Keşan ilçesindeki kontrol noktasında durdurulan bir kamyonun kasasında 13'ü Irak ve 4'ü Suriye uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Ekipler göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.