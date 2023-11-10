Edirne'de Kaçakçılık Operasyonunda 524 Tarihi Obje Ele Geçirildi

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 524 tarihi obje ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Operasyonda 349 sikke, 175 obje, 3 tabanca, 3 tüfek, 150 fişek ve 2 metal arama detektörü bulundu.

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 524 tarihi obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda 3 şüphelinin evinde yapılan aramada, tarihi olduğu değerlendirilen 349 sikke, 175 obje, 3 tabanca, 3 tüfek, 150 fişek ve 2 metal arama detektörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.