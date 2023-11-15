Edirne'de kaçakçılık operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin evlerinde arama yaptı. Aramalarda çeşitli kaçakçılık ürünleri ele geçirildi.

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve Keşan ilçesinde şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

Aramalarda 14 bin makaron, 140 litre etil alkol, 21.5 litre el yapımı içki, 43 şişe içki, 30 şişe içki yapımında kullanılan aroma, 43 şişe içki, 2 kilo 500 gram tütün, 8 sigara doldurma makinası, 1500 kilitli poşet, 10 boş şişe, ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.