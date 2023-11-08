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Edirne'de kaçak zanlı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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Edirne'de, 9 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan zanlı Yunanistan'a kaçarken yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimleri esnasında aranması olan şüpheliyi Yunanistan sınırında yakaladı. Şüphelinin 9 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Edirne'de, 9 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan zanlı Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimleri esnasında aranması olan şüpheliyi Yunanistan sınırında yakaladı.

Şüphelinin 9 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Politika

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