Edirne'de kaçak zanlı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Edirne'de, 9 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan zanlı Yunanistan'a kaçarken yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimleri esnasında aranması olan şüpheliyi Yunanistan sınırında yakaladı. Şüphelinin 9 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Edirne'de, 9 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan zanlı Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimleri esnasında aranması olan şüpheliyi Yunanistan sınırında yakaladı.
Şüphelinin 9 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Politika