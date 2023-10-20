Edirne'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Edirne'de çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Eski Camii önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in saldırılarını kınadı ve Müslümanların birleşmesini istedi.

Edirne'de Eski Camii önünde bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Cuma namazı sonrası Eski Camii önünde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliam boyutuna ulaşan saldırılarını kınadı. Türk ve Filistin bayrakları ile "Müslümanlar birleşin" yazılı pankartı taşıyan grup, sivil toplum İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesi Başkan Yardımcısı Bilal Değirmendereli, artık ağıt yakmak, ağlamak ve yas tutmak için değil, ümmete müjdeler vermek için toplanacaklarını söyledi.

İsrail'in, kurduğu "korku imparatorluğunu" hastaneleri havaya uçurarak yeniden inşa etmeye çalıştığını vurgulayan Değirmendereli, "Bombalarla yıktıkları binaların görüntülerini servis ederek yeni bir korku dalgası yaymaya çalışıyorlar. Bombalarla parçalanan çocuk cesetleri ile yeni 'korku duvarları' inşa etmeye çalışıyorlar. Geçmiş olsun. Ümmet uyandı. Artık dipdiri bir ümmet var. Artık ayakta olan bir ümmet var. Ümmet, bir avuç cesur gencin bu kağıttan kaplanı nasıl buruşturup attığını gördü. İlk günler içimizden Müslümanlar bile buna inanamadı. 'Acaba Mossad'ın bir oyunu mu?' dedi. Ancak gördük ki bu artık İsrail için sonun başlangıcı" ifadelerine yer verdi.

"Bizi sindiremeyecek, korkutamayacak, yok edemeyeceksiniz"

Amerika ve İngiltere'nin Doğu Akdeniz'de konuşlandırdıkları filoları İsrail'in emrine sunduklarını belirten Değirmendereli, "Dünyanın her yerinde Müslümanları sindirilmeye, küfrün en güçlü olduğuna iman etmeye zorlanıyor. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Bizler ancak Allah'tan korkar ve ona itaat ederiz. Bizi sindiremeyecek, korkutamayacak, yok edemeyeceksiniz. Yüz yıllarca Haçlı seferlerini nasıl püskürttüysek, Kudüs'ü defalarca nasıl fethettiysek, İstanbul'u nasıl İslam'ın başkenti yaptıysak, Allahlın arzında adım atmadık yer bırakmadıysak yine yaparız, yine yapacağız" dedi.

Müslümanların Filistin davasına gerekli önemi ve önceliği vermesi, tüm maddi imkanların ve manevi desteğin mücahitlerin hizmetine sunulmasının şart olduğunu aktaran Değirmendereli, Kudüs ve mescidi aksa için gayret göstermenin imanın ve insanlığın bir gereği olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından dua edildi. Programa; Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. - EDİRNE