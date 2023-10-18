Edirne'de İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

Edirne'de Selimiye Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 50 kişilik grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım boyutuna ulaşan saldırılarını sloganlar atarak protesto etti. Protesto gösterileri ülke genelinde devam ediyor.

Edirne'de Selimiye Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 50 kişilik grup, sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım boyutuna ulaşan saldırılarını protesto etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, hastaneleri hedef almasının ardından ülke çapında protesto gösterileri başladı.

Gazze'ye müdahalenin 11. gününde hastanelere yapılan saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Gazze'deki sivil kayıplarının ardından Türkiye tek yürek oldu, İsrail'in saldırıları protesto edildi. Çok sayıda vatandaş ellerinde Filistin bayrakları ile Selimiye Meydanı'nda bir araya geldi. Mimar Sinan Heykeli önünde toplanan grup İsrail aleyhine sloganlar attı.

Gazze'ye destek için bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in saldırılarını lanetlerken, yaşamını yitiren Filistinliler için dua edip Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Cihannüma Edirne İl Temsilcisi Ataman Alkan burada yaptığı açıklamada, Müslüman ülkelerin bir araya gelmesi gerektiğini belirterek Batı'nın daha çok sömürmek için birlikte hareket ettiğini ifade etti.

Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş ise, "Siyonistlerin zulmüne karşı ayağa kalkmazsak, bu zulme ses çıkarmazsak, bu ateş tüm insanlığı yakacaktır" dedi.

Konuşma ve duanın ardından vatandaşlar sessizce dağıldı. - EDİRNE