Edirne'de İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği saldırı protesto edildi

EDİRNE'de İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı protesto edildi. Düzenlenen yürüyüşün ardından Selimiye Camisi önünde topluluk adına açıklama yapan Cihannüma Derneği Edirne Şube Başkanı Ataman Alkan, "Bu bir Müslüman- Yahudi mücadelesi değildir. Bu bir insanlık meselesidir. Hastanede hastalar, kadınlar, yaşlılar, çocuklar, canlı canlı dünyanın gözü önünde katlediliyor. Medeni sandığımız ülkeler maalesef seyrediyorlar, hatta bekçilik yapıyorlar" dedi.

Edirne'de bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu çok sayıda insanın öldüğü saldırıyı kınadı. Grup, ellerinde Kur'an-ı Kerim'de Şura suresinden 'Müminler bir zulme uğradıklarında birlik olup karşı koyarlar' yazılı pankartla yürüyüş yaparken, polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Topluluk, Selimiye Camisi önünde basın açıklaması yaptı.

'BU BİR İNSANLIK MESELESİDİR'

Grup adına açıklama yapan Cihannüma Derneği Edirne Şube Başkanı Ataman Alkan, hastane saldırısının tüm dünyayı harekete geçirdiğini söyledi. Alkan, "Bugün yaşadığımız olay bütün dünyayı harekete geçirdi. Vicdan sahibi olan, insan olan herkesin harekete geçtiğini biliyoruz. Edirne halkı da ayaktadır. Bakmayın burada olmadıklarına, Edirne'nin tümü, 400 bin insanının da şu anda bizlerle birlikte olduğuna inanıyoruz. Bu bir Müslüman - Yahudi mücadelesi değildir, bu bir insanlık meselesidir. Hastanede hastalar, kadınlar, yaşlılar, çocuklar, canlı canlı dünyanın gözü önünde katlediliyor. Medeni sandığımız, medeni bildiğimiz ülkeler maalesef seyrediyorlar hatta bekçilik yapıyorlar, hatta ve hatta onlara destek veriyorlar. Buna ses çıkarmamak, sessiz kalmak, kayıtsız kalmak hiçbir insana yakışan davranış olamazdı. Biz de evimizden çıkıp buraya geldik" dedi.

'BÖLÜNMEYECEĞİZ'

İsrail'e destek olan devletlere de tepki gösteren Alkan, "Kendilerine sıra geldiği zaman hep birleşiyorlar. İsimlerine dikkat buyurun; Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği. Kendileri hep bir arada oluyorlar, güçlerini bir araya getiriyorlar. Daha güçlü olmak ve daha çok sömürmek için bir araya geliyorlar ama Müslüman devletlere, Müslüman toplumlarına sıra geldiği zaman 'sizler bölüneceksiniz, üçe bölüneceksiniz'. Ne münasebet, hayır, bölünmeyeceğiz. Bugünden itibaren, Müslüman toplumlar artık şuurlanmıştır. Tam tersine artık bizler de bir araya geleceğiz ve İslam Birliği'ni elbette kuracağız. Siyonist İsrail'i bir kez daha kınıyoruz. Onlara destek veren başta Amerika olmak üzere Batı devletlerinin tamamını kınıyoruz. Onlar akıttıkları kanda boğulacaklardır bunu bilsinler" diye konuştu.