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Edirne'de İnsan Kaçakçılığı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi için yaptıkları denetimlerde insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.