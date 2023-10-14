Edirne'de insan kaçakçılığı şüphelileri akaryakıt istasyonunda yakalandı
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Edirne'de bir akaryakıt istasyonunda benzini biten araçta düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Araçta 6 düzensiz göçmen tespit edilirken, sürücü ve beraberindeki kişi insan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.
Edirne'de "insan kaçakçısı" 2 şüpheli araçlarının benzini bitince akaryakıt istasyonunda yakalandı.
Alınan bilgiye göre, C.M. idaresindeki 22 ABZ 455 plakalı otomobil, Kıyık Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.
Benzin almak için bekleyen araç içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu fark eden çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi.
İstasyona gelen polis ekipleri, otomobilde 6 düzensiz göçmeni tespit etti. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Sürücü C.M. ve beraberindeki B.O. "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.