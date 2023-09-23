Edirne'de İnsan Kaçakçılığı İddiasıyla Gözaltına Alınan 4 Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Edirne'de düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı zamanda Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan bir şüpheli de gözaltına alındı. Keşan'da gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde ise trafik kurallarına uymayan 18 sürücüye para cezası kesildi ve bir motosiklet trafikten men edildi.