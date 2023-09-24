Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları: 87 Organizatör Tutuklandı

Göçmen kaçakçılığına darbe: 87 organizatör tutuklandı

EDİRNE - Edirne'de göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde son 1 ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 169 organizatörden 87'si tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehrin giriş noktaları başta olmak üzere göçmen hareketliliğinin yaşandığı bölgelerde helikopter destekli şok uygulamalar gün geçtikçe artıyor. Şüpheli araçları tek tek duran ekipler, araçları didik didik arıyor.

Yasadışı yollarla Yunanistan ile Bulgaristan'a ardından da Avrupa'ya kaçmak için Edirne'ye gelen göçmenler, şehrin giriş noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınıyor.

Edirne'de göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde son 1 ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 169 organizatörden 87'si tutuklandı.

Emniyette ve jandarmada işlemleri tamamlanan göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan, son 24 saat içerisinde 178 göçmen daha yakalandı.