Edirne'de FETÖ şüphelisi Danıştay Tetkik Hakimi yakalandı

Edirne'de Hudut Kartalları tarafından yapılan kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin FETÖ/PDY şüphelisi Danıştay Tetkik Hakimi olduğu belirlendi.