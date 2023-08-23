Edirne'de FETÖ şüphelisi Danıştay Tetkik Hakimi yakalandı
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Edirne'de Hudut Kartalları tarafından yapılan kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin FETÖ/PDY şüphelisi Danıştay Tetkik Hakimi olduğu belirlendi.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Danıştay Tetkik Hakimi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede Hudut Kartalları devriye faaliyeti esnasında yaptıkları kontrollerde durumundan şüphelenen 1 kişiyi yakaladı. Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenmesi üzerine gözaltına alınan şüphelinin yapılan kimlik Kontrolünde FETÖ/PDY şüphelisi, görevinden ihraç edilen Danıştay Tetkik Hakimi H.Ö. olduğunu belirlemesi üzerine Jandarma ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. - EDİRNE