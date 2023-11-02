Edirne'de FETÖ/PDY Şüphelileri Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü İlçesi Yakınlarında, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.

Hudut Askerleri Yaptıkları Devriye faliyeti esnasında, durumundan şüphelenen 3 kişiyi yakaladı.

Uzunköprü ilçesi 1'inci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edilen F.F G.K ve E.Y'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler kimlik tespiti yapılmak üzere Jandarma karakoluna götürdü yapılan kimlik kontrolünde Şüphelilerin FETÖ/PDY ile ilişkili olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - EDİRNE