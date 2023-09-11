Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu: 17 şüpheli yakalandı

EDİRNE'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 17 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ/PDY' ile mücadeleye yönelik olarak, halen gerek örgüt ile bağlarını koparmayarak örgütsel faaliyet içerisinde olan gerek terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydı olan şahısları tespit edip yakalayarak adli mercilere teslim etmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 13'ü hakkında 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan dosya kaydı olan, 4'ü ise yakalama kararı bulunan 17 FETÖ/PDY şüphelisini yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.