Edirne'de Ekim Ayında 489 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Politika Haberleri
Edirne'de yapılan denetimlerde ekim ayında 489 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Polis ekipleri kent merkezindeki kontrol noktaları, metruk binalar ve çeşitli adreslerde yaptığı denetimlerde düzensiz göçmenleri yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de ekim ayında yapılan denetimlerde 489 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Polis ekipleri ekim ayında kent merkezindeki kontrol noktaları, metruk binalar ve çeşitli adreslerde yaptığı denetimlerde 489 düzensiz göçmen yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.