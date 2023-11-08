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Edirne'de Ekim Ayında 489 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de yapılan denetimlerde ekim ayında 489 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Polis ekipleri kent merkezindeki kontrol noktaları, metruk binalar ve çeşitli adreslerde yaptığı denetimlerde düzensiz göçmenleri yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.