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Edirne'de düzensiz göçmenleri yurt dışına kaçırmaya çalışan 5 zanlı tutuklandı

Edirne'de düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheliler gözaltına alındı.