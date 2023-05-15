Edirne'de CHP 2, AK Parti ve İYİ Parti 1'er milletvekili çıkardı

EDİRNE'de, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre CHP 2, AK Parti 1 ve İYİ Parti 1'er milletvekilliği kazandı.

EDİRNE'de, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre CHP 2, AK Parti 1 ve İYİ Parti 1'er milletvekilliği kazandı.

Seçmen sayısının 319 bin 279 olduğu Edirne'de 296 bin 153 seçmen sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre kullanılan oyların 288 bin 366'sı geçerli sayıldı. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP 114 bin 087, AK Parti 68 bin 054 ve İyi Parti 59 bin 496 oy aldı. Bu sonuçlara göre Edirne'de CHP'den Ediz Ün (47) ve Baran Yazgan (35), AK Parti'den Fatma Aksal (58), İYİ Parti'den Mehmet Akalın (61) milletvekili oldu. Edirne'de Cumhur ittifakı 173 bin 583 oy alırken Cumhur İttifakı 90 bin 225 oy aldı.

Prof. Dr. Mehmet Akalın, 1985 yılında İngiltere'de Bolton Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktorasını Salford Üniversitesi'nde tamamladı. 1992 yılına kadar Bolton Üniversitesi'nde görev aldıktan sonra Marmara Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. 2000 yılında 'profesör' unvanına alıp sırasıyla Teknik Eğitim Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi Dekanlığı yaptı. Ardından 2018 yılında emekli olana kadar Marmara Üniversitesi'nde rektör yardımcısı olarak görev aldı. İngilizce bilen Mehmet Akalın, evli, 2 çocuk babası ve 2 torun sahibi.