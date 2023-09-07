Edirne'de Ağustos Ayında 107 Şüpheli Tutuklandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında gerçekleştirilen asayiş olaylarında 107 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, yapılan denetimlerde binlerce kişi sorgulandı, idari işlem yapıldı ve araç kontrolü gerçekleştirildi.