Edirne'de Ağustos Ayında 107 Şüpheli Tutuklandı
Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında gerçekleştirilen asayiş olaylarında 107 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, yapılan denetimlerde binlerce kişi sorgulandı, idari işlem yapıldı ve araç kontrolü gerçekleştirildi.
Edirne'de ağustos ayında gerçekleştirilen asayiş olaylarında gözaltına alınan 107 şüpheli tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince 1-31 Ağustos'ta yapılan denetimlerde 34 bin 411 kişi sorgulandı, 223 kişi hakkında idari işlem yapıldı, 589 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilenlerden 107'si tutuklandı.
Öte yandan, trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 31 bin 347 araç kontrol edildi.
Denetimlerde, 7 bin 736 sürücüye para cezası uygulandı, 114 sürücünün ehliyeti alındı ve 293 araç trafikten men edildi.