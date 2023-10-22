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Edirne'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de yapılan denetimlerde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Politika

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