Edirne'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de yapılan denetimlerde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Politika