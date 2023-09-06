Edirne'de 89 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmeye çalışan 89 kaçak göçmen yakalandı. Suriye ve Irak uyruklu kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmeye çalışan 89 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmek isteyen Suriye ve Irak uyruklu 89 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.