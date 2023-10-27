Edirne'de 857 Kaçak Göçmen Yakalandı, 26 Organizatör Gözaltına Alındı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık, JASAT, asayiş ve komando timlerince düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 22 araç durduruldu. Araçlarda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 857 kaçak göçmen yakalanırken, 26 organizatör de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatörlerin kaçakçılık olayında kullandıkları 22 araca el konularak, yediemin otoparkına çekildi. Organizatörler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika