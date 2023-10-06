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Edirne'de 776 Kaçak Göçmen Yakalandı, 30 Organizatör Gözaltına Alındı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 776 kaçak göçmen yakalandı ve 30 organizatör gözaltına alındı. Operasyonlarda kullanılan araçlara el konuldu ve organizatörler adli makamlara sevk edildi.